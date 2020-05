Geen publiek, geen Roland Garros? Franse minister van Sport schenkt klare wijn

Door de coronacrisis heeft Roland Garros een nieuwe plaats gekregen in de tenniskalender. De Franse grand slam zal nu doorgaan van 20 september tot 4 oktober.

Als de situatie niet meer verandert, dan zijn grote publieksevenementen vanaf 1 september weer toegelaten in Frankrijk. In principe zijn toeschouwers dan toegelaten bij Roland Garros, maar de regels kunnen natuurlijk nog aangepast worden.

Het is nog te vroeg om over uitstel of annulering te spreken.

Als er toch geen toeschouwers in het stadion mogen, dan heeft het evenement weinig zin volgens Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport. "Roland Garros is een evenement dat publiek vereist. Het toernooi zal niet plaatsvinden achter gesloten deuren", verklaarde ze bij RMC Sport.

"Als minister moet ik realistisch zijn. We hebben momenteel geen enkele zekerheid en we moeten de curve van de pandemie volgen. Het is nog te vroeg om over uitstel of annulering te spreken", besloot ze.