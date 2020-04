Inmiddels alweer 27 jaar geleden: Monica Seles werd tijdens match neergestoken door fan van rivale

Het was één van de heftigste en meest schrikwekkende momenten ooit op een tennisbaan, inmiddels meer dan 27 jaar geleden. Eind april 1993 werd een nietsvermoedende Monica Seles tijdens haar match tegen Maleeva plots aangevallen door een man met een mes...

En zeggen dat het allemaal te maken had met een sportieve rivaliteit in die periode. Steffi Graf was eind jaren '80 de onbetwiste nummer één in het vrouwentennis, maar begin jaren '90 begon de nog jonge Monica Seles aan haar opmars.

Op de German Open in Berlijn in 1990 verloor Graf van Seles. Voor eigen volk dan nog wel. Onder de ogen van superfan Günter Parche. Twee weken later was de Amerikaanse opnieuw te sterk in de finale van Roland Garros. De haat van Parche voor Seles groeide.

NA INCIDENT NOOIT MEER NAAR DUITSLAND

In 1993 woonde de Duitser haar wedstrijd op het WTA-toernooi van Hamburg bij. Seles won de eerste set tegen de Bulgaarse Maleeva met 6-4 en stond 4-3 voor in de tweede. Tot Parche vanop de eerste rij op het terrein springt en een mes tussen Seles' schouderbladen plant. Seles zou meer dan twee jaar niet tennissen en nooit nog een voet in Duitsland zetten. Wel behaalde ze 8 grandslamtitels. Parche kreeg twee jaar voorwaardelijk.