Goffin mist na finale tegen Murray virtuele titel op een haar na, Bertens bezorgt Lage Landen wel succes bij de dames

Op het virtuele tennistoernooi van Madrid heeft David Goffin zich vier dagen lang van zijn beste kant laten zien. De eindzege was dichtbij, maar in de finale stuitte de Luikenaar nipt op Andy Murray. Kiki Bertens kroonde zich tot winnares bij de vrouwen.

Waar Goffin hard moest knokken voor zijn stek in de finale door Tsitsipas te verslaan met 7-6, kreeg Murray een vrijgeleide. Schwartzman kampte met technische problemen en was akkoord dat Murray door kon stoten. De Schot was van vooraf aan wel al één van de favorieten voor dit virtuele toernooi.

Tijdens de finale liet hij ook zien waarom, al haalde Goffin eveneens opnieuw zijn hoge niveau uit de vorige matchen. Het kwam dus aan op de details. Murray was aan het einde net een tikkeltje beter en trok het laken naar zich toe met 7-6. Jammer dat de ultieme beloning niet volgde, maar Goffin kan toch stellen dat hij één van de besten was op het eerste virtuele toernooi.

Bij de dames ging de finale tussen Fiona Ferro en Kiki Bertens. De Nederlandse had het toernooi van Madrid vorig jaar nog in het echt gewonnen en kon dus min of meer haar titel verlengen. Dat deed ze ook: Bertens won met 6-1. Het grootste opzet van dit virtuele toernooi was uiteraard om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel.