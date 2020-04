David Goffin haalt het nipt na tiebreak en gaat naar finale virtueel toernooi

David Goffin blijft het uitstekend doen op het virtuele toernooi van Madrid en gaat er strijden voor de titel. Na drie overtuigende overwinningen was het in de halve finales wel enorm spannend. Een tiebreak moest beslissing brengen over de kwalificatie.

In de knockout-fase wordt er een volledige set gespeeld. David Goffin en Stefanos Tsitsipas, zijn Griekse tegenstander, gaven mekaar geen duimbreed toe. Na de tiebreak haalde Goffin het alsnog met 7-6 en zo mag onze landgenoot naar de finale. Het was op een gegeven moment wel kantje boord, want Goffin kreeg zelfs een matchbal tegen. Die wist hij weg te werken en nadien wist hij alsnog de kwalificatie veilig te stellen. In de finale neemt Goffin het Murray of Schwartzman, met als inzet de titel op het virtuele toernooi van Madrid.