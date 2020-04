Kwartfinales virtueel toernooi Madrid: Nadal en Kerber halen laatste acht niet, Goffin kent volgende tegenstander

De waardeverhoudingen van op de echte tennisbaan durven al eens verschillen met die van het virtuele tennis. Dat is wat het virtuele toernooi van Madrid ons alvast leert. Met Rafael Nadal bij de mannen en Angelique Kerber bij de vrouwen zijn er al twee grote namen uitgeschakeld.

Het was al kantje boord voor Rafael Nadal nadat hij na de winst in zijn eerste groepsmatch twee nederlagen leed. Later zou blijken dat er geen ontsnappen meer aan was voor de Spanjaard: Benoit Paire blijft hem voor en eindigt tweede in groep 1, na groepswinnaar Murray.

Paire is eveneens de tegenstander van David Goffin in de kwartfinales. De Belg schaarde zich dus wel bij de laatste acht met zeges tegen Pouille en Zverev. De andere kwartfinales zijn: Murray-Zverev, Schwartzman-Fognini en Tsitsipas-Ferrer.

Ook bij de vrouwen is bekend wie er doorgaat naar de knockout-fase. Dat zat er niet in voor Angelique Kerber. De Duitse moest in haar groep onder meer haar meerdere erkennen in Kiki Bertens. De kwartfinales bij de vrouwen: Ferro-Vekic, Cirstea-Andreescu, Wozniacki-Konta en Bertens-Bencic.