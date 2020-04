David Goffin laat geen spaander heel van opponent en plaatst zich moeiteloos voor halve finales

David Goffin is nog meer onder stoom aan het komen op het virtuele toernooi van Madrid, voor zover dat nog mogelijk is. Nochtans moest hij op zijn hoede zijn. Benoît Paire, zijn tegenstander in de kwartfinales, had in de groepsfase voor de uitschakeling van Rafael Nadal gezorgd.

In die poulefase werd nog gespeeld naar drie gewonnen games. Vanaf de kwartfinales bestaat één match echter uit een volledige set op de PlayStation 4. Zo duurde de match van Goffin toch nog een klein beetje langer, al wilde hij er weinig energie aan verspillen. A 🍩 for...#PlayAtHome 🎮 | @David__Goffin pic.twitter.com/KVMVTrOClJ — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 29, 2020 Paire had dan wel gewonnen van Nadal, maar maakte tegen Goffin - die duidelijk veel zin heeft in dit virtuele spelletje - geen schijn van kans. Goffin won zowaar alle games en schakelde Paire uit met een klinkende 6-0. Goffin heeft in het hele toernooi nog maar één game verloren. Goffin zit dus bij de laatste vier en komt nu uit tegen Tsitsipas, die het tot dusver ook al uitstekend heeft gedaan. De andere halve finale bij de mannen gaat tussen Murray en Schwartzman. Ferro-Cirstea en Wozniacki-Bertens zijn de halve finales bij de dames.