🎥 Vijftig jaar Andre Agassi: de hoogtepunten van de Amerikaanse kampioen met het hoge showgehalte

Wie in de jaren '90 en begin van de jaren 2000 geregeld voor het televisiescherm zat om naar het tennis te kijken, heeft ongetwijfeld Andre Agassi nog in actie gezien. Met name zijn rivaliteit met zijn landgenoot Pete Sampras was legendarisch. Agassi viert vandaag zijn vijftigste verjaardag.

Daarom nemen we u nog eens mee voor een trip doorheen de geschiedenis om de hoogtepunten van Agassi nog eens te beleven. En voor wie hem niet meemaakte, is het zeker een aangename kennismaking. Agassi schuwde het spektakel op de court immers niet en is onder meer bekend van het dragen van een pruik. ALLES GEWONNEN WAT ER TE WINNEN VALT Maar er waren ook een massa grootse prestaties. Zo wist Andre Agassi alle Grand Slams op zijn palmares te schrijven. De Australian Open won hij maar liefst vier keer. Het begon voor hem eigenlijk allemaal met een zege op de Masters in 1990 en zes jaar later zou hij ook een gouden medaille veroveren op de Olympische Spelen. Beeldmateriaal genoeg om aan te tonen welke weg Agassi doorheen zijn carrière heeft afgelegd. Hieronder kan u zeven finales van Grand Slams die Agassi wist te winnen nog eens volledig bekijken. Van zijn eerste grandslamtitel op Wimbledon op Wimbledon 1992 tot zijn laatste grote triomf op de Australian Open van 2003.