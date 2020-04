Nadal flirt met uitschakeling op virtuele toernooi van Madrid na onder meer zware nederlaag tegen Murray

Niemand die eraan twijfelt dat Rafael Nadal nog altijd één van de beste tennisspelers ter wereld is, maar het virtuele tennis is toch nog iets anders. Nadal was wel goed aan het virtuele toernooi van Madrid. Op dag twee slikte 'Rafa' echter twee nederlagen.

Rafael Nadal had maandag zijn eerste groepsmatch gewonnen tegen Denis Shapovalov met 4-3. De opener op clash twee was meteen de clash waar iedereen naaruit keek: met Nadal en Murray stonden de twee grootste namen die meedoen aan het toernooi tegenover mekaar.

Incredible stuff! 🤯



🇬🇧 @andymurray demonstrates his superiority with a videogame controller against Nadal (3-0) to take the lead in Group 1 with two wins.#PlayAtHome 🎮 pic.twitter.com/zYERngrHHq — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 28, 2020

Andy Murray is duidelijk al goed ingespeeld op de PlayStation 4. De Schot heerste in de topper en won met 3-0. De volgende match van Nadal kwam er ook al snel aan. Dit keer was Benoît Paire de tegenstander. Ook de Fransman nam Nadal te grazen en wel met 3-1.

Nadal completed his Round Robin (1-2) on Tuesday.



🇬🇧Murray d. 🇪🇸Nadal 3-0

🇫🇷Paire d. 🇪🇸Nadal 3-1



Do you think he'll make it to the quarter-finals? It's a long shot! 😱 pic.twitter.com/byubDo1KgY — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 28, 2020

Door deze twee nederlagen is het hoogst twijfelachtig of Nadal zich bij de beste twee in de groep kan scharen en dus mee door mag naar de kwartfinales. Wellicht gaat het tussen hem en Paire om de kwalificatie.