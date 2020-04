Liep Rafael Nadal wel echt een blessure op tijdens een virtueel toernooi?

Toch kwam er daarna minder goed nieuws naar buiten over de Spanjaard. Volgens toernooidirecteur Feliciano Lopez had Nadal een rugblessure opgelopen en moest hij verstek geven voor de tweede wedstrijd van het tornooi.

Het bleek uiteindelijk om een grap te gaan. "Ik was er mee aan het lachen. Ik vertelde dat Nadal een rublessure had door de druk die een PlayStation 4 met zich mee zou brengen. We hebben gevoel voor humor nodig", aldus Lopez op Twitter.

Guys, I was joking, of course... I said Rafa had a back injury from the pressure of playing on the PS4. We might need some sense of humour please!By the way he has shown great skills playing virtual tennis 🎾😀 pic.twitter.com/bDTSbNtj2o