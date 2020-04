Goffin na klinkende overwinning als groepswinnaar naar kwartfinales Madrid Open Virtual Pro

En of het organiseren van een virtueel toernooi een goed idee was. Het is alleszins wat David Goffin zou zeggen. Onze beste mannelijke tennisspeler kan zijn eigen kwaliteiten virtueel goed benutten en kan blijkbaar ook goed overweg met een PS4. Hij zit in de kwartfinales.

Een eerste belangrijke stap had hij maandag al gezet door met 3-1 te winnen van Lucas Pouille. Meer goed nieuws kwam er zonder te spelen: Karen Khachanov, één van de opponenten in de groep van Goffin, werd uit het toernooi genomen wegens technische problemen en zou al zijn groepswedstrijden met 3-0 verliezen. De kwartfinales wenkten toen al voor Goffin. Definitieve zekerheid zou er komen in de wedstrijd tegen Alexander Zverev. Een te duchten tegenstander, zeker op de echte tennisbaan, want de Duitser won in 2018 de ATP Finals. In deze virtuele ontmoeting althans kon Goffin hem wel aan. ATP Group 4⃣ complete



1. 🇧🇪 @David__Goffin ✅ Qualified

2. 🇩🇪 @AlexZverev ✅ Qualified

3. 🇫🇷 Lucas Pouille

4. 🇷🇺 Karen Khachanov#PlayAtHome 🎮 | #MMOPEN Virtual Pro pic.twitter.com/qbNBlV6QbS — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 28, 2020 Het begon al goed met een vlot openingsspelletje. Het ging er stevig aan toe in het volgende, spannende game. Met twee winners op rij dwong Goffin toch de break aan. Nadien wist hij het ook af te maken: Goffin won met 3-0 en plaatste zich zo als groepswinnaar voor de kwartfinales.