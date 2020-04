Coronacrisis hakt fel in op ledenaantal Tennis Vlaanderen: "30.000 minder dan vorig jaar"

Het buitenseizoen in het tennis kon door het goede weer volop beginnen in ons land, maar de coronacrisis stak daar een stokje voor.

"Normaal gezien sluiten we in deze periode van het jaar zo'n 3.000 nieuwe leden aan. De voorbije periode bleven we steken op enkele honderden per week", liet Gijs Kooken, de CEO van Tennis Vlaanderen, optekenen in Het Journaal.

Het zou nochtans een veelbelovend jaar worden. Misschien zit de comeback van Kim Clijsters daar wel voor iets tussen. "Op 10 maart telden we al 5.000 leden meer dan op dezelfde in 2019. En dat was een recordjaar. Enkele weken geleden liepen we in vergelijking met vorig jaar 30.000 leden achter."

Vanaf 4 mei mag er echter weer getennist worden en dus zou het ledenaantal plots weer kunnen stijgen.