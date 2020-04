UPDATE: Nadal en Murray krijgen er nieuwe concurrent bij na afhaken van Monfils

David Goffin & co hopen vanaf vandaag te schitteren op de virtuele tennisbaan. Met spelconsole in plaats van het racket in de hand nemen ze deel aan een toernooi met zestien spelers. Tenminste, dat was de bedoeling, maar er haakt er eentje af.

Gaël Monfils zal niet deelnemen aan het virtuele toernooi van Madrid, terwijl hij wel op de deelnemerslijst stond. "Spijtig genoeg zal ik niet kunnen meedoen aan de Virtual Mutua Madrid Open door een rechtenconflict tussen streamingdiensten", meldt de Fransman op Twitter. "Ik wens al de spelers succes en hoop volgende keer mee te doen."

Sadly I will not be able to participate in the Virtual Mutua Madrid Open due to conflicting rights between streaming platforms. I wish all the best to all players and I hope to be able to play next time. — Gael Monfils (@Gael_Monfils) April 26, 2020

Monfils was bij de loting ondergebracht in een soort poule des doods, want in groep A zaten ook nog andere kleppers als Rafael Nadal en Andy Murray en ook nog Denis Shapovalov. Die groep zal wel degelijk van start gaan met vier spelers, want Benoit Paire is bereid gevonden de plaats van Monfils in te nemen.

In de groepsfase zou Goffin sowieso Monfils niet tegenkomen, maar in een latere fase van het toernooi had dat wel het geval kunnen zijn.