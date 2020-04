Stefanos Tsitsipas haalt grap uit met "enfant terrible": "Stop allemaal met mij te bellen!"

Het coronavirus zorgt voor heel wat problemen in de sportwereld, maar gelukkig kan er af en toe nog een een grapje vanaf. Zo heeft Stefanos Tsitsipas een leuke grap uitgehaald met "enfant terrible" Nick Kyrgios.

Het is namelijk de 25ste verjaardag van Nick Kyrgios en Stefanos Tsitsipas vond het de perfecte dag om een grap uit te halen. Op Instagram publiceerde hij een foto waarop een telefoonnummer te zien. Tsitsipas laat uitschijnen dat het de nummer van Kyrgios is.

Kyrgios zelf kan er nog wel mee lachen. "Je bent echt een idioot", reageerde hij met de nodige smiley's achter zijn tekst. Hij had ook nog een woordje voor de fans. "Stop allemaal met mij te bellen." Het is niet duidelijk of het de echte nummer is van Nick Kyrgios.