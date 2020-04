Goffin meteen aan de bak tegen opponent die hem vroeger niet lag: dit staat u te wachten op Madrid Open Virtual Pro

De tennisfan moet het nu toch al lange tijd zonder actie op de baan stellen, maar deze week is er wel een alternatief: de Mutua Madrid Open Virtual Pro! Het virtuele tennistoernooi van Madrid dat ook geld moet inzamelen voor het goede doel.

Eerst toch nog even de regels duidelijk stellen: er is een enkeltoernooi voor mannen en vrouwen met zestien spelers of speelsters. De eerste ronde verloopt in een poulefase, met vier groepen van vier. De beste twee gaan door naar de kwartfinales en vanaf dan is het knock-out.

Wat de wedstrijden zelf betreft: in elke set wordt er gespeeld naar drie gewonnen games. Is het 3-3, dan volgt er een beslissende tiebreak. Zo duurt het toch ook niet te lang, want zeker in de eerste dagen is het de bedoeling om een resem matchen af te werken. Elke dag moet er immers een volledige speeldag kunnen plaatsvinden.

BESTE GAMER ONDER TENNISSERS GEZOCHT

Wie zijn nu de favorieten? Moeilijk te zeggen, want hoewel de sterktes en zwaktes van de deelnemers op de baan wel een rol zullen spelen, zal het toch voor een groot stuk afhangen van hoe goed ze kunnen gamen. Wie bij andere vrije momenten al veel op de Playstation 4 zit, is in het voordeel.

Andy Murray en Caroline Wozniacki speelden alvast eens een oefenmatch tegen mekaar. Murray wist die te winnen. Dat kan een indicatie zijn van de sterkte van de Schot, maar kan hij het ook waarmaken tegen de andere mannen? Rafael Nadal is op papier de grootste naam die meedoet, maar is de Spanjaard ook een topper in het virtuele gebeuren.

Van Schwartzman weten we dat hij al wel wat ervaring heeft. We veronderstellen dat in het geheel de jongere spelers het wel goed zullen doen. Mannen als Tiafoe en Tsitsipas. Bij de vrouwen denken we aan iemand als Eugenie Bouchard. Bencic heeft al laten weten vroeger een gamer te zijn geweest. Wie weet kan de Zwitserse die skills nu weer aanspreken.

WEDSTRIJDEN LIVE TE BEKIJKEN

Het is voor ons vooral uitkijken naar David Goffin. Die speelt vandaag zijn eerste groepsmatch tegen Lucas Pouille. In het echt won Pouille de eerste drie ontmoetingen, maar in de Davis Cup-finale van 2017 zette Goffin de Fransman vlotjes opzij. De virtuele wedstrijd is de tweede match vanaf 17u. De wedstrijden worden live gestreamd op de Facebookpagina van het virtuele toernooi van Madrid.