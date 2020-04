David Goffin schiet prima uit de startblokken en heeft al zege achter zijn naam in Mutua Madrid Open Virtual Pro

Het is eens wat anders, het toernooi van Madrid virtueel afwerken en niet op het gravel achter zelf achter elke bal moeten aanhollen. David Goffin lijkt er alvast goed mee weg. Onze landgenoot won zijn eerste wedstrijd van Lucas Pouille met 3-1.

Tijdens dit virtuele toernooi spelen de deelnemers zichzelf met het spelletje World Tennis Tour op PlayStation 4. In elke wedstrijd is het de bedoeling om ter snelst drie games binnen te halen. Bij een 3-3-stand volgt er een beslissende tiebreak, maar die had David Goffin in zijn eerste groepsmatch niet nodig.

GOFFIN DE BETERE SERVEERDER

Zijn opponent had het met de service niet onder de markt en daarvan profiteerde Goffin om meteen een break te forceren. De Luikenaar liep uit naar 2-0. Pouille redde wel de eer, maar in het volgende spel pakte Goffin uit met een aantal aces en zo was de overwinning een feit met een score van 3-1.

David Goffin zit in groep vier, met ook nog Alexander Zverev en Karen Khachanov. Als Goffin nog één van zijn volgende twee groepsmatchen kan winnen, maakt hij veel kans om door te stoten naar de kwartfinales. Op de eerste dag van het virtuele toernooi behaalden ook onder meer Rafael Nadal en Andy Murray overwinningen.