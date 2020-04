Dominic Thiem doet niet mee met solidariteitsplan van Grote Drie: "Ik zie niet in waarom ik hen geld zou geven"

Novak Djokovic, Rafael Nadal en Roger Federer wilden iets doen voor de lager gerangschikte spelers die het financieel lastig hebben door corona. Dat plan werd al enigszins bijgestuurd door tussenkomst van de ATP. Op Dominic Thiem zullen ze helemaal niet moeten rekenen.

Vooral Djokovic pleitte voor een systeem waarbij spelers uit de top tweehonderd volgens een progressief barema zouden bijdragen om de andere spelers uit de top 700 een duwtje in de rug te geven. Dat barema zal niet gehanteerd worden, maar de ATP zou zelf al een bedrag vrijmaken om te verdelen onder de spelers van de 150ste tot de 400ste positie.

Spelers uit de top 150 die willen bijdragen aan dat solidariteitsfonds kunnen dat dan nog wel doen. Dominic Thiem, voor het bevriezen van de rankings de nummer drie van de wereld, doet niet mee. Volgens hem zijn er geen tennissers die het financieel moeilijk hebben. "Geen van de lager gerangschikte spelers moeten vechten voor hun leven", vertelt de Oostenrijker aan Krone Sport.

Dan doneer ik liever aan mensen die het nodig hebben

Bovendien twijfelt Thiem aan hun professionaliteit. "Ik heb al spelers gezien op de ITF-Tour die niet 100% leven voor hun sport. Velen van hen zijn behoorlijk onprofessioneel. Ik zie niet in waarom ik hen geld zou geven. Dan doneer ik liever aan mensen en instituties die het echt nodig hebben."

In het leven krijg je nu eenmaal niets voor niets, luidt zijn redenering. "Er is geen beroep ter wereld waarbij succes en een hoog inkomen van in het begin gegarandeerd is. We hebben allemaal moeten vechten om te stijgen op de rankings."