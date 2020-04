Roger Federer kan op weinig steun rekenen: "Hier is niet over nagedacht"

Roger Federer is enkele dagen geleden met een opvallend idee naar buiten gekomen.De Zwitser zou namelijk willen dat het mannen- en vrouwentennis de krachten bundelen. Volgens hem is het daar nu de ideale moment voor.

Toch kan hij niet echt op veel steun rekenen. Dirk Hordorff, vicevoorzitter van de Duitse tennisbond, is namelijk niet te spreken over het voorstel. "Er is niet over nagedacht. Misschien wil Federer gewoon meer volgers krijgen door zo'n voorstel, zonder inhoud, de wereld in te sturen", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.