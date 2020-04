Kirsten Flipkens aan de kant gezet door de politie: "Ik was in de fout, maar..."

Wat vrijdag een leuke fietstocht moest worden, is voor Flipkens niet goed afgelopen. Haar gps stuurde haar namelijk door Nederland en wanneer ze terug naar België wilde rijden werd ze aan de kant gezet door de politie.

Flipkens liet het weten op Twitter. Ze geeft meer uitleg over het voorval. "nee ik moest niet in Nederland zijn. En nee er stond nergens aangegeven op mijn fietsroute dat ik Nederland binnen was gereden. Ja ik was in fout. Maar wees redelijk en vooral consequent."

Ze legt ook uit hoe het komt dat ze in de fout is gegaan. "Had een route van 130 kilometer ingegeven in gps (die de gps zelf kiest) en vanaf ik zag dat ik in Nederland was, in Komoot, heb ik de kortste weg naar België terug ingegeven. Je ziet ze vanop 1 kilometer afstand staan. En dan gelijk een crimineel met sirenes aan de kant gezet worden. Echt erg."

