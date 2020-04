WTA-circuit wacht op initiatieven van topspeelsters: "Anders predikt ze altijd voor gelijkheid en vrouwenrechten"

Ook de groten der aarde in het tennis voelen dat in hun portefeuille, maar zij komen daardoor niet in de problemen. Hoe lager in de WTA- of ATP-ranking, hoe groter het risico op financiële problemen nu de wedstrijden en de bijhorende premies wegvallen.

In het mannentennis is er sprake van een noodfonds waar de grootverdieners iets afstaan voor de lager geklasseerden. In het vrouwentennis zijn er nog geen initiatieven. Bibiane Schoofs (WTA-188) deelde alvast een prikje uit aan Serena Williams. "Normaal is er altijd iemand die voor gelijkheid en vrouwenrechten predikt", verwees ze naar Williams.

Why do were hear only from the guys... are there no woman who like to speak and stand up?!! Normally a certain someone is all about equality and women rights. But now its awfully silent on the womens side to step in and help.