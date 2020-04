Nu wel overleg en alweer nieuwe datum: Roland Garros schuift verder op

Op het gravel van Roland Garros zouden we Elise Mertens en David Goffin graag (nog) eens een kwartfinale zien halen. Alleen zal dat dit jaar zeker niet lukken in de periode die traditioneel voorzien is voor het tweede grandslamtoernooi. Mogelijk is dat voor oktober.

Het volledige grasseizoen is reeds geannuleerd, maar hopelijk krijgen we in het najaar wel nog tennis te zien. Roland Garros werd eerder reeds uitgesteld. De organisatie van het graveltoernooi legde nadien op eigen houtje een nieuwe datum vast, wat niet meteen hartelijk onthaald werd in de tenniswereld.

Parijs zou 's werelds beste spelers en speelsters ontvangen op 20 september, maar aan die timing is nu opnieuw gesleuteld. Volgens de Franse krant Le Parisien zou Roland Garros een week later van start gaan, op 27 september. De strijd om de eindzege barst in dat geval in de tweede week los begin oktober.

De organisatie van Roland Garros zou nu wel overlegd hebben met de ATP en de WTA. De datumwijziging komt er opdat Roland Garros niet zou samenvallen met de Ronde van Frankrijk in het wielrennen en de 24 Uren van Le Mans in de autosport. Zo schept men ook de mogelijkheid om tussen de US Open en Roland Garros nog twee voorbereidingstoernooien in te lassen, als de situatie omtrent het virus dat toelaat.