David Goffin kent virtuele tegenstanders in Madrid: onder andere ontmoeting met Masters-kampioen van 2018

Officiële wedstrijden op de baan afwerken zit er nog even niet in, maar met het virtuele toernooi in Madrid doet David Goffin alvast mee aan een alternatief. De loting voor dat toernooi is uitgevoerd. David Goffin kent dus zijn eerste drie tegenstanders.

De eerste fase van het toernooi verloopt immers in een poulesysteem. Zestien spelers worden verdeeld in vier groepen van vier. Elke speler zal in zijn groep dus drie matchen moeten spelen. De twee besten van elke groep gaan door naar de kwartfinales. Vanaf dan is het een knock-out systeem, zoals de spelers gewoon zijn vanop de Tour.

David Goffin is ondergebracht in groep D. Zijn opponenten in die poule zijn Alexander Zverev, Karen Khachanov en Lucas Pouille. Zverev is een Duitser die in 2018 nog de ATP Finals won. De Rus Karen Khachanov bereikte al eens de kwartfinales op Roland Garros. Het beste resultaat van de Fransman Pouille op een Grand Slam is het halen van de halve finales op de Australian Open in 2019.

Deze mannen zal Goffin dus de baas moeten kunnen. Elk zal zijn eigen specifieke kwaliteiten moeten inzetten, maar er zal toch ook veel vanaf hangen in hoeverre de spelers vertrouwd zijn met het gamen en met een PlayStation 4 overweg kunnen. Het toernooi duurt van 27 tot en met 30 april.