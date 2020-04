Ex-nummer 1 verwacht dat het tennis zich pas als laatste op gang zal trekken

Ex-nummer 1 van de wereld Andy Murray ziet het vervolg van het tennisseizoen eerder somber in. Voorlopig ligt het tennisseizoen al stil tot half juli, maar Murray verwacht dat het tennis zich als laatste sport op gang zal trekken.

"Bij ons komen spelers en coaches uit alle delen van de wereld samen. Het zal nog even duren voor we mogen reizen dus het kan bijna niet anders dan dat we als laatste zullen opstarten", reageerde Murray bij CNN. Waneer hij dan een heropstart voorziet, zegt hij niet maar "het zou me verbazen als we in september opnieuw een groot toernooi zullen hebben".

Ook de Duitser Alexander Zverev treedt Murray daarin bij. "Ik verwacht niet dat we in september de US Open kunnen spelen. Gezien de situatie in New York, is het bijna ondenkbaar om daar te spelen. Misschien moeten we maar even zonder publiek spelen. Dat is niet aangenaam, maar wel de enige oplossing voorlopig", zegt Zverev.

Ook Roland Garros moet nog gespeeld worden. De Franse Grand Slam is uitgesteld tot na de zomer terwijl Wimbledon definitief niet doorgaat dit seizoen.