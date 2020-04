Rafael Nadal helemaal gewonnen voor baanbrekend idee van Federer: "Ga volledig akkoord"

Roger Federer is met dat voorstel naar voren gekomen. Het zou alleszins baanbrekend zijn, want al decennia lang is het zo dat de ATP in staat voor het mannentennis en de WTA de organisatie van het vrouwentennis voor zich neemt.

Federer wil er dus één gehele organisatie van maken die staat voor een vlotte werking en heeft blijkbaar al duchtig overlegd met andere toppers. "Hey Roger Federer, zoals je weet uit onze discussies ga ik helemaal akkoord", laat Rafael Nadal weten op Twitter.

Hey @rogerfederer as you know per our discussions I completely agree that it would be great to get out of this world crisis with the union of men's and women's tennis in one only organisation 🎾👍🏻 https://t.co/fTCfvMiU4G