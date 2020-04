Rafael Nadal is gefrustreerd: "Het is niet logisch"

Rafael Nadal is niet tevreden met de huidige gang van zaken. Door de lockdown in Spanje kan hij namelijk niet gaan tennissen. Hij vindt het vreemd, omdat andere mensen ook mogen gaan werken en er bij tennis de nodige afstand is.

Door het coronavirus worden de regels van de lockdown nog verlengd tot 9 mei. Daardoor kunnen de topsporters in Spanje hun werk niet doen. Rafael Nadal is daardoor gefrustreerd. Hij begrijpt niet waarom ze niet mogen tennissen. "We moeten de regels aanvaarden, maar het is niet logisch. Het is een moeilijke situatie, maar waarom kunnen wij niet tennissen, terwijl andere mensen wel kunnen werken? Wij houden veel afstand in onze sport", staat te lezen bij Sporza.