Chileense tennisser voor elf maanden geschorst nadat hij positief heeft getest op doping

Nicolas Jarry, de nummer 89 van de wereld, heeft een schorsing van elf maanden gekregen nadat hij positief heeft getest op doping. Het zou gaan om anabolica. De positieve plas gebeurde in november.

Nicolas Jarry is betrapt op het gebruik van anabolica. Daardoor heeft de nummer 89 van de wereld nu door de Internationale Tennisfederatie ITF een schorsing van 11 maanden gekregen.

De positieve plas was in november en zijn schorsing is volgens Het Laatste Nieuws begonnen in december. Volgens Jarry was het een positieve test door vervuilde voedingssupplementen.