Zijn beste Belgische spelers van nu de toptrainers van morgen? Tennis Vlaanderen schiet in actie

Ook voor onze tennisspelers is het vervelend dat ze niet langer van toernooi naar toernooi kunnen reizen, maar in de plaats daarvan thuis zitten. Toch kan deze periode ook nuttig gebruikt worden, zeker met het oog op de toekomst. Tennis Vlaanderen wil de spelers daarbij helpen.

"Het zijn uitdagende tijden voor toptennissers", staat in het persbericht dat Tennis Vlaanderen verstuurde. "Toch willen we er het beste van maken en andere uitdagingen met beide handen grijpen. We gooien het dus even over een andere boeg en bieden hen versnelde, digitale trainersopleidingen aan."

Zo moeten de spelers klaargestoomd worden om het later als coach ook te maken. "Deze opleiding, specifiek voor (ex-)toptennissers, zorgt ervoor dat zij versneld begeleid worden en dat ze dit samen kunnen doen met dezelfde trainings-en competitieachtergrond."

Topsporters van nu worden toptrainers van de toekomst! Nieuw: versnelde, digitale trainersopleiding voor (ex-)toptennissers i.s.m. @VTS_tweets! Toppers worden versneld begeleid met spelers met dezelfde trainings- en competitieachtergrond. Persinfo: https://t.co/GNLOfeWCMn pic.twitter.com/EhPN770sCJ — Tennis Vlaanderen (@TennisVla) April 20, 2020

Tennis Vlaanderen organiseert de cursussen samen met de Vlaamse Trainersschool. Op 23 april zal er een digitaal infomoment gehouden worden.