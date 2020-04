Wawrinka weet van geen ophouden: vragen stellen aan Djokovic en alweer knap gephotoshopte Instagrampost

Tennisfans die op zoek zijn naar een beetje beleving in deze tijden, houden maar beter de sociale media van Stanislas Wawrinka in het oog. De Zwitser liet eerder al een resem hilarische posts op de wereld los en is daar nog niet mee gestopt.

Sinds het stilleggen van het tennisseizoen is Stanislas Wawrinka erg actief op sociale media. Het hoeft niet altijd om te lachen zijn. Tijdens een Instagram Live stelde Stan the Man enkele tennis gerelateerde vragen aan Novak Djokovic, anders één van zijn concurrenten. Het ging onder andere over de steun van het publiek.

"Bij de finale op Wimbledon tegen Roger Federer, één van de meest epische matchen waar ik deel van uitmaakte, was de crowd support erg interessant. De meeste mensen waren hem aan het toejuichen. Dat kan aan verschillende dingen liggen", antwoordde Djokovic op één van de vragen van Wawrinka.

"I think it's more just the greatness of @rogerfederer & @RafaelNadal, not them just as tennis players but them as people."@stanwawrinka asked @DjokerNole about crowd support. This was his response 👇 #tennisathome pic.twitter.com/leOUHUzDTt — ATP Tour (@atptour) April 18, 2020

"Zolang hij speelt, verwacht ik niet dat het publiek aan mijn kant staat. Misschien op sommige plaatsen wel, maar op de meeste plaatsen niet. Dat is oké voor mij", legt Djokovic er zich bij neer. "Met Rafael Nadal is het gelijkaardig. Het komt vooral door het charismatische en de nederigheid van kampioenen als Roger en Rafa."

Wawrinka liet op Instagram al meermaals zien dat hij best wel talent heeft om te photoshoppen en dat komt in zijn meest recente post ook weer aan bod. Op de foto is hij casual gekleed, in een hoodie, maar de spiegel geeft dan weer een andere versie van Wawrinka weer: netjes in kostuum. Het is nu alweer uitkijken naar zijn volgende post.