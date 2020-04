Verplichte vaccinatie om te mogen tennissen: Novak Djokovic heeft er zijn bedenkingen bij

Al meer dan een maand worden er geen tennistoernooien meer gespeeld en het is nog niet duidelijk wanneer het opnieuw kan. Volgens sommigen is spelen pas weer mogelijk als er een vaccin is.

Die redenering is echter niet naar de zin van Novak Djokovic. Als er straks een vaccin is, pleit hij tegen verplichte vaccinatie. Dat deed hij in een groepsvideochat met andere Servische topatleten.

"Ik heb er mijn bedenkingen bij. Wat als gevaccineerd zijn een vereiste is om te mogen spelen of reizen", verklaarde Djokovic. Bovendien denkt hij dat het nog wel even zal duren voordat er weer wedstrijden zullen zijn. Niet voor juli, augustus of september.

"Zelfs als een vaccin verplicht is om te tennissen is de kans klein dat we dan weer hervatten. Tegen dan zal er nog geen vaccin zijn", besloot de Serviër.