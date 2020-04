Marat Safin ziet een erg bizarre complottheorie in het coronavirus

'Het coronavirus is verspreid in een laboratorium.' Dat gerucht heeft u al wel eens zien opduiken. Een complottheorie of niet, ex-tennisser Marat Safin denkt er het zijne van.

De voormalige nummer 1 van de ATP-ranking is nu als politicus actief in de partij van Russische president Vladimir Putin. In die functie probeert hij de wereld te overtuigen dat het coronavirus een middel is om massaal chips in te planten bij mensen.

"Ik denk dat men de mensen aan het voorbereiden is op het inplanten van chips", legde de winnaar van de US Open (2000) en de Australian Open (2005) uit bij het Russische Sports.ru.

"In 2015 voorspelde Bill Gates dat onze volgende grote vijand een virus zou zijn en dat er een pandemie zou komen. Volgens mij is Gates geen waarzegger maar was hij op de hoogte. De situatie rond het virus is niet zoals het tegen ons wordt verteld, maar de mensen geloven het wel, de horrorverhalen op televisie", besloot hij.