David Goffin doet mee aan quarantainetoernooi op academie van coach Serena Williams

Tennissers hebben weinig om handen nu zowel de ATP als de WTA Tour volledig stilligt. Patrick Mouratoglou, de trainer van Serena Williams, biedt hen een uitweg. Op zijn tennisacademie in Frankrijk trainen heel wat profs. Dat zal ook het decor worden voor een intern toernooi.

Mouratoglou wil op deze manier de leegte op de kalender invullen en zo krijgen spelers de kans om toch wedstrijdritme te blijven opdoen. In de maanden mei en juni zullen er in totaal vijftig wedstrijden gespeeld worden op de Mouratoglou Tennis Academy. David Goffin is al één van de spelers die hebben toegezegd.

REIS NAAR FRANKRIJK

Toeschouwers zijn niet toegelaten. Voorts zal ook aan alle afstandseisen voldaan worden om de veiligheid van spelers, coaches en een beperkt aantal medewerkers te garanderen. Blijft wel het gegeven van de niet-essentiële verplaatsingen die niet zijn toegelaten. Tenslotte zullen de deelnemende spelers toch naar Frankrijk moeten afreizen.

In elk geval biedt het wel wat perspectief aan spelers en ook aan de tennisfans. Er zullen ter plekke wel geen fans worden toegelaten, maar de wedstrijden zullen wel live te volgen zijn.