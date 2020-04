Grote Drie denken aan de mindere goden en overwegen een financiële schenking

Doordat er momenteel geen toernooien zijn, lopen heel wat spelers inkomsten mis. Toppers als Novak Djokovic, Roger Federer en Rafael Nadal kunnen natuurlijk wel tegen een stootje. Er zijn echter ook anderen. Daarom wil de Grote Drie actie ondernemen om de loopbaan van hun collega's te vrijwaren.

Djokovic, Federer en Nadal willen een fonds oprichten om de spelers te ondersteunen die het financieel minder breed hebben. "Velen denken eraan het proftennis vaarwel te zeggen omdat ze het financieel niet redden.", klinkt een verklaring in de Franse krant L'Équipe. "Jammer genoeg zijn er veel spelers tussen de 250e en 700e plaats die niet gesteund worden door een federatie of die geen sponsors hebben."

Terwijl het in tijden van crisis net de bedoeling is om niemand achter te laten. "De ATP telt ongeveer 700 leden en we moeten proberen voor iedereen te zorgen. Zij zijn de basis van het tennis." Daarom zou er 4,5 miljoen dollar voor hen vrijgemaakt moeten worden.

SCHIET TOP 100 IN ZIJN ZAK?

Het voorstel van Djokovic bestaat erin dat elke speler tussen plaats 250 en 700 op de ATP-rangschikking 10 000 dollar krijgt. Om dit realiseerbaar te maken, zou de top honderd uit het enkelspel en de top twintig uit het dubbel tussen de 5000 en 30 000 dollar moeten bijdragen volgens een progressief barema.