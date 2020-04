Initiatief van Federer wijkt voor Grand Slam en krijgt geen editie in 2020

Als we dit jaar nog tennis te zien krijgen, is één mogelijk conflict toch al opgelost op de tenniskalender. Dat komt door de afgelasting van de Laver Cup. Die zal niet doorgaan van 25 tot 27 september, zoals oorspronkelijk wel voorzien was. De volgende editie is pas voor 2021.

De Laver Cup is een toernooi dat sinds 2017 jaarlijks op de kalender staat. Een Europees team neemt het op tegen spelers uit de andere werelddelen. De locatie is ook elk jaar verschillend. Dit jaar zou het plaatsvinden in Boston, de stad in de Amerikaanse staat Massachusetts.

Sowieso was er al een bijkomende moeilijkheid doordat de organisatie van Roland Garros op eigen houtje besloot om het grandslamtoernooi uit te stellen naar september. Zo kwam het toernooi uit Parijs in het vaarwater van de Laver Cup.

Laver Cup Boston 2020 moved to 2021. Will be held September 24-26, 2021 @tdgarden. Read the full media release on https://t.co/NXSOiFKDXQ. pic.twitter.com/AcIvnRk67S — Laver Cup (@LaverCup) April 17, 2020

De organisatoren van de Laver Cup zagen inmiddels ook al in dat het tijdstip van hun toernooi clashte met andere grote events. Daarom is besloten om over te gaan tot afgelasting. Daardoor komt er wat ruimte vrij in de kalender. De Laver Cup zal volgend jaar wel in Boston te bewonderen zijn en dit van 24 tot 26 september.