Tegenvaller voor Djokovic: ATP grijpt in met effect op wereldranglijst

Er is nu al meerdere weken niet meer getennist en de hervatting van het seizoen is nog niet voor meteen. Zo hebben de spelers ook geen kansen om punten voor de wereldranglijst te winnen of te verdedigen. Het noopt de ATP tot een beslissing.

De ATP wil enkel een faire ranking die de prestaties van de spelers op een juiste manier weergeeft. Het heeft daarom een maatregel genomen: de wereldranglijst van het mannentennis wordt bevroren zolang de coronacrisis invloed heeft op de sport. NUMMERS 1 KRIJGEN ER GEEN EXTRA WEKEN BIJ Dat heeft de overkoepelende organisatie bevestigd aan de Franse sportkrant L'Équipe. Dat is vooral slecht nieuws voor Novak Djokovic, de huidig nummer 1 van de wereld. Zijn periode als 's werelds beste speler loopt nu niet door. De Serviër blijft voorlopig steken op 282 weken als nummer 1. De WTA heeft ondertussen laten weten dat het overgaat tot dezelfde maatregel. De ATP werkt samen met de WTA aan een plan om de rankings weer gaan te bepalen van zodra er opnieuw wedstrijden gespeeld kunnen worden.