Ook in coronatijden kan illegaal gokken gestraft worden: tennisofficial voor acht maanden geschorst

Vanuit het standpunt van de officials dient bij interactie met speelsters of spelers steeds objectiviteit gegarandeerd kunnen worden. Daarom is het ook niet toegestaan dat officials gokken op tenniswedstrijden. Daar heeft nu blijkbaar toch iemand zich aan vergrepen.

Momenteel ligt alles stil en kan er zelfs niet gegokt worden op tenniswedstrijden, maar er kunnen wel nog altijd straffen uitgedeeld worden voor zaken uit het verleden. Dat is ook het lot van de Fransman Anthony Pravettoni. De tennisofficial plaatste tussen 24 februari en 27 augustus 2019 42 weddenschappen op professionële wedstrijden.

Het ging weliswaar niet om wedstrijden waarbij hij zelf in actie kwam, maar gokken op tenniswedstrijden is in zijn geheel verboden voor officials. De Tennis Integrity Unit, kortweg TIU, heeft zijn straf bekendgemaakt. Pravettoni wordt voor acht maanden geschorst en krijgt een geldboete van 5000 dollar.