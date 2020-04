David Goffin gaat zich op virtueel Masters 1.000 toernooi meten met Nadal en Murray

Nog minstens tot half juli zullen we David Goffin niet aan het werk kunnen zien tijdens een officieel toernooi. Op 'het echte werk' is het dus nog even wachten, maar binnenkort waagt de Luikenaar zich aan een nieuwe discipline.

De organisatie van het Masters 1.000 toernooi in Madrid zag zich genoodzaakt om het toernooi van de kalender te schrappen door het coronavirus. Het ging op zoek naar een vervangend evenement dat iedereen 'vanuit zijn of haar kot' kon volgen of betwisten en vond dat ook in de esports. Van 27 tot 30 april wordt de Masters 1.000 bestwist op PlayStation 4, door de echte tennissers. België zal ook vertegenwoordigd zijn op het toernooi, want maandag werd de deelname van David Goffin bevestigd. Ook Nadal, Murray en Isner zullen deelnemen. De inkomsten van het toernooi gaan naar tennissers die door het wegvallen van matchen in financiële problemen komen.