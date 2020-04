Basketbalfan Nick Kyrgios vereeuwigt Kobe Bryant en LeBron James op zijn arm

Op Instagram pronkt Nick Kyrgios met zijn nieuwste tatoeages. Op zijn arm zijn nu enkele basketballegendes vereeuwigd.

In het filmpje op het instagramprofiel van Nick Kyrgios toont de Australische tennisser trots de nieuwe inkttekeningen op zijn arm. We herkennen onder meer LeBron James en Kobe Bryant.

Dat Kyrgios iets met basketbal heeft is geen geheim. Zo liet hij zijn nieuwste tatoeage zetten in een truitje van de LA Lakers. Bovendien droeg hij het shirt van Kobe Bryant in zijn eerste match na het tragische nieuws over de helikoptercrash van de basketballegende.