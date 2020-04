Afgelasting onvermijdelijk: geen Rogers Cup bij de dames

Door de beslissing van de regering van Quebec om tot eind augustus geen sportactiviteiten toe te laten, was het al duidelijk dat de Rogers Cup bij de dames deze zomer wellicht niet zou kunnen plaatsvinden. Het definitieve besluit is nu genomen: het toernooi wordt afgelast.

De Rogers Cup is een toernooi in Canada waarbij mannen en vrouwen afwisselend in Toronto en Montréal spelen. Dit jaar zouden de dames in actie komen in Montréal en de mannen in Toronto. Het is nog altijd mogelijk dat het mannentoernooi wel doorgaat.

IN 2021 OP ZELFDE PLEK

Montréal maakt echter deel uit van Quebec en het doorgaan van het damestoernooi was zo minder evident. Ziji zouden aan hun Rogers Cup beginnen op 10 augustus, maar daar komt nu niets van in huis. "Voor de WTA blijft de gezondheid en veiligheid de eerste prioriteit", klinkt het in een verklaring. "Dit was een moeilijke beslissing, maar we keren in 2021 terug naar Montréal."

De volgende editie is dus voor volgend jaar en niet voor een latere datum in 2020. In 2019 kon het jonge Canadese talent Bianca Andreescu de trofee in de lucht steken.