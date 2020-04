Uitstel op komst voor WTA-toernooi dat in augustus op kalender staat

Tot 13 juli zal er geen enkel toernooi van de ATP of WTA plaatsvinden. De kans is groot dat er ook nadien nog verschuivingen noodzakelijk zullen zijn. Te beginnen met de Rogers Cup bij de dames. Die zou aanvangen op 7 augustus.

Daar lijkt echter niets van in huis te komen. De Rogers Cup wordt afwisselend in Toronto en in Montréal georganiseerd. Het damestoernooi zou dit jaar doorgaan in Montréal. De regering van Quebec heeft echter beslist om zeker tot 31 augustus geen sportactiviteiten te houden.

BESLISSING VOLGENDE ZATERDAG

De Canadese tennisfederatie gaat in discussie met de WTA om naar een oplossing te zoeken. In principe moet het toernooi dus op zijn minst uitgesteld worden. De toernooiorganisatie hoopt om volgende week zaterdag al een beslissing te kunnen aankondigen.

Vorig jaar was thuisspeelster Bianca Andreescu de beste op de Rogers Cup. Het betekende voor de tiener de grote doorbraak en later zou ze ook nog de US Open winnen.