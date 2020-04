Kirsten Flipkens vindt nieuwe uitdaging en komt met cijfers over haar urenlange fietstocht

Flipkens is immers op en top een atlete, dat blijkt dezer dagen nog maar eens. De mooie zaterdag waar we van konden genieten, kon Flipkens niet zomaar laten passeren. "Het weer en vooral de benen waren te goed om er geen gebruik van te maken", lacht ze op Twitter. "Ik had nood aan een uitdaging na meer dan een maand zonder uitdaging."

Dat is goed te zien aan de cijfers die ze na haar tocht kan voorleggen. Exact 200,62 kilometer legde de tennisspeelster op haar fiets af. Toch al een ferme afstand waar niet iedereen zich aan waagt. Dit deed ze in zeven uur, tien minuten en acht seconden.

Weather (and especially the legs 😊) was too good to not take advantage of it! Was in need for a challenge after more than a month of no challenge 🚲🤟 pic.twitter.com/YazBu1R1YO