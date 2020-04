Grens van 1000 geannuleerde toernooien stilaan in zicht

Een massa aan toernooien en wedstrijden kunnen niet doorgaan vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Zeker in het tennis valt die telling goed bij te houden. Het begint ondertussen wel erg zware vormen aan te nemen.

De ATP en de WTA hebben uiteraard al heel wat toernooien moeten annuleren in het mannen-en damestennis. Dat is dan wat betreft het hoogste niveau doorheen het hele seizoen. Dan is er uiteraard ook nog de ITF: organisator van heel wat lager aangeschreven toernooien, maar overigens ook van de Grand Slams.

Er zijn inmiddels ook al vele ITF-toernooien gesneuveld. De ITF laat weten dat het aantal geannuleerde toernooien in totaal nu al op 900 staat. De grens van de 1000 afgelaste toernooien komt zo stilaan in zicht. Daardoor heeft de ITF ook al de helft van zijn medewerkers met verlof gestuurd.