Dit hebben we al allemaal moeten missen de laatste dertig dagen!

Het is nu al een geruime tijd dat de coronacrisis aansleept en daardoor een resem van sportactiviteiten niet kunnen plaatsvinden. Het aantal geschrapte evenementen loopt aardig op. Daarover worden ook tal van statistieken bijgehouden.

USA Today heeft het in een post op Facebook over een periode van dertig dagen dat er reeds sportevenementen worden afgelast. Het vermeldt ook hoeveel grote evenementen er geannuleerd werden tijdens deze periode over de sporttakken heen.

Logischerwijs ligt de focus vooral op typisch Amerikaanse sporten zoals basketbal, honkbal en ijshockey. In die sporten spant de NBA de kroon wat geannuleerde wedstrijden betreft. Het zijn er ondertussen al 208. Ook golf en tennis worden belicht.

NOG VEEL ANNULATIES OP KOMST

Het tennis ontsnapt dus niet aan de gevolgen van het coronavirus. Vier ATP-toernooien werden al afgelast en hetzelfde geldt voor vijf WTA-toernooien. Zoals iedereen weet zullen er in de komende weken en maanden nog heel wat annulaties bijkomen. Het grasseizoen is immers volledig geschrapt.