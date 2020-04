🎥 Wimbledon komt met bijzonder knap filmpje: "Juichen voor een andere soort helden"

Het grandslamtoernooi zou normaal gezien tussen 29 juni en 12 juli worden afgewerkt, maar Novak Djokovic en Simona Halep krijgen dus geen opvolger in 2020.

Donderdagavond plaatste het Londense toernooi een bijzonder knap filmpje online, waarin het duidelijk maakte dat er belangrijkere dingen zijn in het leven dan tennis. Hoe jammer de annulatie van dit jaar ook is.

Roger Federer zorgde voor de voice-over. De Zwitser was al acht keer de beste in de All England Club.

Play is suspended, but we cheer for a different kind of champion.



Narrated by @rogerfederer.#StayHomeSaveLives | #ClapForCarers | #Wimbledon pic.twitter.com/76pBLWOrRr