Nieuwe wind op bestuursniveau bij Topsportcentrum Tennis Vlaanderen

Topsportcentrum Tennis Vlaanderen heeft donderdagmiddag enkele wijzigingen in het organigram aangekondigd.

Technisch directeur van het Topsportcentrum Ivo Van Aken is sinds 2016 aan de slag in zijn huidige functie. Na een grondige analyse wordt er gekozen voor een technische directie met drie leden, in plaats van één technisch directeur.

"De Technische Directie zal bestaan uit een sportief directeur, Tom Devries, en een operationeel directeur Topsport, Bart De Keersmaeker. Tom Devries zal verantwoordelijk zijn voor de uitbouw van de sportieve werking richting spelers (+12 j.), ouders en trainers. Bart De Keersmaeker wordt verantwoordelijk voor de operationele werking van het Topsportcentrum", klonk het in een persbericht.

"We zijn dan ook blij dat we de overgang geleidelijk aan kunnen organiseren. Ivo zal nog tot eind juni 2020 deeltijds actief blijven op het Topsportcentrum en de Technische Directie waar wenselijk kan ondersteunen", besloot Gijs Kooken, de CEO van Tennis Vlaanderen.