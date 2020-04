Murray gaat '100 volley challenge' aan: "Denk dat die laatste naar mijn hoofd was gemikt"

Murray en Kim Sears plaatsten hun filmpje op Twitter en daagden meteen ook Roger Federer en Mirka ‘Vavrincová’ Federer uit om hetzelfde te doen.

Dat zou geen probleem mogen zijn. Mirka is namelijk zelf ex-tennisprof en stond ooit nummer 76 van de wereld. Ze won ook drie ITF-toernooien.

A challenge to all tennis players and fans... The 💯 volley challenge. There was no bickering during the filming of the video 🙄, although I think the last volley was aimed at my head... I can't be the only one that wants to see Rog and Mirka hitting a few balls together...🎾 pic.twitter.com/c0lMnNuSSQ