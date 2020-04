Geen sanctie voor Roland Garros nadat het eigenhandig datum verschoof: "Parijs handelde uit angst"

Er ontstond enkele weken geleden ophef toen de organisatie van Roland Garros plots een nieuwe datum koos. Het Franse grandslamtoernooi komt weg zonder straf.

Toen duidelijk werd dat het toernooi door de coronacrisis niet op de geplande datum zou kunnen doorgaan, koos de organisatie zonder overleg voor een nieuwe datum. Zonder overleg met de ATP of de WTA.

Het toernooi staat nu ingepland voor 20 september tot 4 oktober. 20 september valt in principe amper één week na de finale van de US Open.

"Parijs heeft uit angst gehandeld”, vertelde ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi in de Italiaanse pers.” Ze hebben een fout begaan, maar hebben die intussen toegegeven.”

"Ik heb met de leden van de spelersraad gesproken. Ze gaan allemaal akkoord met de filosofie de belangrijkste toernooien nog te spelen. Dus is niet onlogisch dat Roland Garros doorgaat in september. We zitten allemaal in dezelfde situatie. Laat ons hier vooral geen polemiek over starten en samenwerken.”