Flipkens vult dagen op de fiets: "In bossen of velden rijden geeft mij een soort van vrijheid"

Het tennis ligt al een hele tijd stil en het ziet er ook niet naar uit dat er snel opnieuw getennist zal worden. Ook voor Kirsten Flipkens is het een vervelende periode.

Flipper vertelde aan Het Laatste Nieuws hoe zij tegenwoordig haar dagen vult. Vooral door te fietsen, blijkbaar.

"Ik zie het als bezigheidstherapie, zeker bij mooi weer”, aldus Flipkens. “In drie weken tijd heb ik ongeveer duizend kilometer gefietst. Ik heb pas nog een lange rit gedaan van 109 km, met gemiddeld 31 km per uur. Dat is al stevig doorgaan.”

“Bij een rustigere rit haal ik gemiddeld 27 à 28 km peruur. Ik ben een natuurmens. In de bossen of velden rijden geeft een soort van vrijheid. Ik vraag me wel af of het tennis dit seizoen nog herstart."