ATP-voorzitter voorzichtig positief: "Als we in augustus kunnen herbeginnen..."

Door de coronacrisis ligt ook het tennis helemaal stil. Het is hoogst onduidelijk wanneer er opnieuw toernooien kunnen worden gespeeld.

ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi hoopt alleszins dat het tenniscircuit zich in augustus weer op gang kan trekken. Op die manier kunnen er toch nog een aantal toernooien worden afgewerkt.

“Als we in augustus kunnen hervatten, zullen er in totaal drie grandslams (enkel Wimbledon niet, red)en zes Masters 1000-toernoooien kunnen worden afgewerkt.”

"Maar dat kan natuurlijk nog allemaal veranderen. We hebben intussen wel vijftig versies van de kalender gemaakt en die veranderen elke dag."