Australian Open ligt zelfs al wakker van corona: editie zonder publiek in 2021 niet uitgesloten

Ondanks de bosbranden is de Australian Open begin dit jaar wel doorgegaan. Zo is er toch één Grand Slam zeker afgewerkt. Eer de volgende editie eraan komt, moet de coronacrisis voorbij zijn. Toch houden ze ook in Melbourne rekening met enige gevolgen.

"Er is zoveel onzekerheid over wat de komende maand gaat gebeuren, laat staan over de komende acht maanden. In deze uitzonderlijke tijden is er nood aan uitgebreide planning", zegt toernooidriecteur Craig Tiley in een verklaring. "Daarbij is er een brede waaier aan opties. We moeten voorbereid zijn op een veranderde omgeving. We hopen zo vlug mogelijk voorbij Covid-19 te geraken."

AFHANKELIJK VAN REISVERKEER

Toch is er een grote bezorgdheid over de omstandigheden waarin de Australian Open volgend jaar zal plaatsvinden. "We weten niet welke van de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding tegen te gaan op lange termijn nog van kracht zullen zijn. We zijn bijvoorbeeld afhankelijk van internationaal reisverkeer."

SPELERS EERST IN QUARANTAINE?

Spelers uit zwaar getroffen gebieden moeten dus de verplaatsing mogen maken. "We bekijken wat we moeten doen wanneer spelers een bepaalde tijd in quarantaine moeten gaan vooraleer naar Australië te kunnen afreizen", laat Tiley weten.

"Een ander voorbeeld is dat wanneer massasamenkomsten nog niet toegestaan of erg beperkt zijn volgend jaar, dat we dan mogelijk een event organiseren voor een tv-publiek." Dat zou dus willen zeggen: zonder publiek in het stadion.