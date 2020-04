🎥 Belgische tennisser haalt de Willem Tell in zich naar boven met wel érg precieze actie

In coronatijden is het voor iedereen behelpen op de manieren dat ze kunnen. Vanuit hun kot dus, al levert dat ook al eens leuke beelden op.

Yannick Mertens is zich alvast aan het amuseren in zijn eigen kot. Zo kwam hij met een challenge op de proppen.

Eentje die misschien toch maar beter niet door iedereen wordt nagevolgd, gezien het een beetje gevaarlijk is of kan zijn.

De Willem Tell-challenge bestaat erin een appel van het hoofd van iemand af te kaatsen met een tennisbal vanop een grote afstand. Straf wel, al weten we natuurlijk niet of het van de eerste keer gelukt is ...