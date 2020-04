Geen kater voor Wimbledon: verlies van mogelijk meer dan 100 miljoen euro kan volledig gerecupereerd worden

Voor het eerst sinds wereldoorlog II is Wimbledon afgelast. Dat zou de organisatie - net als bij andere toernooien - normaal opzadelen met een hoge kost. Op de All England Club moeten ze echter niet panikeren: daar zijn ze verzekerd tegen corona.

De verliezen voor de annulatie van het grandslamtoernooi worden geraamd op maar liefst 114 miljoen euro. Volgens The Times zal Wimbledon voor dit volledige bedrag vergoed worden. Na de uitbraak van de SARS-epidemie nam Wimbledon immers een verzekering tegen financiële gevolgen van een pandemie.

Daar werd destijds 1,7 miljoen euro voor neergeteld. Dankzij die beslissing zou de organisatie er dus meer dan 112 miljoen euro op 'winnen'. Van het totale bedrag dat de verzekering zal uitkeren, zou er 23 miljoen verdeeld worden onder clubs, andere toernooien en scheidsrechters.

ANDERE GRAND SLAMS STAAN ER SLECHTER VOOR

Bij de andere Grand Slams hebben ze zo'n verzekering niet afgesloten. Het is daarom duimen dat Roland Garros en de US Open wel kunnen doorgaan, want bij die toernooien zouden de kosten wel eens kunnen oplopen tot zo'n 250 miljoen euro.